Λαβρόφ: Απαραίτητες συχνά οι ανταλλαγές εδαφών για τη σύναψη συμφωνίας

«Οι ανταλλαγές εδαφών είναι πολύ συχνά απαραίτητες για την επίτευξη μιας συμφωνίας» δηλώνει ο Σεργκέι Λαβρόφ, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά το κεντρικό αίτημα της Μόσχας για μια πιθανή ειρήνευση.

Νωρίτερα, σε άλλες του δηλώσεις ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι κάθε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας,

«Χωρίς να γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα της Ρωσίας στον τομέα της ασφάλειας, χωρίς να γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων που ζουν στην Ουκρανία, δεν μπορεί να υπάρξει καμία μακροπρόθεσμη συμφωνία, διότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν επειγόντως στο πλαίσιο της διευθέτησης», δήλωσε ο κ. Λαβρόφ σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση.

«Κάθε επαφή που περιλαμβάνει ηγέτες πρέπει να προετοιμάζεται πολύ προσεκτικά», πρόσθεσε.

