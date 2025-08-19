Η Ελβετία θα προσφέρει «ασυλία» στον Πούτιν αν «έρθει για μια ειρηνευτική διάσκεψη»

Η Ελβετία θα προσφέρει «ασυλία» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά τις κατηγορίες εναντίον του και το ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έρθει «για μια ειρηνευτική διάσκεψη», διαβεβαίωσε την Τρίτη ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ιγνάτσιο Κάσις.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καθόρισε πέρυσι «τους κανόνες για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπο που είναι υπό διεθνή ένταλμα σύλληψης, αν το πρόσωπο αυτό έρχεται για μια ειρηνευτική διάσκεψη, όχι αν έρχεται για ιδιωτικούς λόγους», δήλωσε ο ο κ. Κάσις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι στη Βέρνη.

