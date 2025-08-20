Ο στόχος του Τραμπ; Ειρήνη στην Ουκρανία, Νόμπελ και Παράδεισος

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία όχι μόνο με το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου και με… τη σωτηρία της ψυχής του.

Μιλώντας χθες στο Fox News σημείωσε ότι μια συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα ενίσχυε τις πιθανότητές του να «πάει στον Παράδεισο», σχολιάζοντας με χιούμορ πως «προς το παρόν δεν έχει πολλές».

«Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο, ει δυνατόν. Δεν είμαι σε πολύ καλή θέση, είμαι στο τέλος της ουράς. Αν τα καταφέρω, αυτός θα είναι ένας από τους λόγους».

Από το Νόμπελ στη… σωτηρία

Ο 79χρονος πρόεδρος έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα του χάριζε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που θεωρεί πως του αξίζει.

Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες επαφές του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι έχει και πιο «μεταφυσικά» κίνητρα.

Donald Trump has figured out his possible ticket to heaven — ending Russia’s war in Ukraine. The president of the United States called into Fox News’ morning talk show Fox & Friends on Tuesday, August 19, to discuss how he’s eager to reach a peace deal in Europe as Russian… pic.twitter.com/JlJyCSEyo8 — OK! Magazine USA (@OKMagazine) August 19, 2025



Θρησκευτικός τόνος και πολιτικό ακροατήριο

Η μεταφυσική ρητορική του Τραμπ ενισχύθηκε μετά την περσινή απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, την οποία απέδωσε στη «θεία παρέμβαση».

Έκτοτε, φροντίζει να καλλιεργεί την εικόνα ενός πιστού χριστιανού, με συχνές αναφορές στον Θεό και την πίστη.

Στον κύκλο του έχει επίσημη πνευματική σύμβουλο, την Πόλα Γουάιτ, η οποία διοργανώνει προσευχές πριν από εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο. Η στάση αυτή ενισχύει τη στήριξή του από τη θρησκευτική δεξιά, ένα κρίσιμο κομμάτι της εκλογικής του βάσης.

«Σοβαρά το εννοεί» λέει ο Λευκός Οίκος

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σχολίασε πως ο πρόεδρος μιλούσε «σοβαρά» όταν συνέδεσε την ειρήνη στην Ουκρανία με το ενδεχόμενο να πάει στον Παράδεισο.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα πάει στον Παράδεισο, όπως –ελπίζω– θέλουμε όλοι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι διαπραγματεύσεις για Ουκρανία

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονται ήδη «σε διαδικασία» προγραμματισμού συνάντησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, επανέλαβε όμως ότι «οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν».

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters, AFP