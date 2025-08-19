CNN: Γιατί η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι ίσως να μην γίνει ποτέ

Η συμφωνία στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για το επόμενο βήμα – μια διμερή συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ήταν ομόφωνη.

Όμως, η συνέχεια ήρθε με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, να αποκαλύπτει τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν: «Η ιδέα συζητήθηκε, ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα αναβάθμισης του επιπέδου εκπροσώπησης των δύο πλευρών».

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε επίπεδο προέδρων. Στη «διάλεκτο» του Κρεμλίνου, η ανακοίνωση σημαίνει αντιθέτως, όπως σχολιάζει το CNN, ότι δεν είναι καθόλου έτοιμοι για μία συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι. Και ίσως να μην είναι ποτέ.

Σοβαρές επιφυλάξεις διαφαίνονται και από την ανακοίνωση Λαβρόφ. «Κάθε επαφή που περιλαμβάνει ηγέτες πρέπει να προετοιμάζεται πολύ προσεκτικά»,

Γιατί δεν είναι έκπληξη

Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν ο Πούτιν αναγνώρισε μονομερώς τμήμα ουκρανικού εδάφους – τις αυτοανακηρυγμένες «Λαϊκές Δημοκρατίες» Ντονέτσκ και Λουχάνσκ – ως ανεξάρτητες, χαρακτηρίζοντάς τις «ιστορικές ρωσικές γαίες».

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία είναι «αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού και του πνευματικού χώρου» της Ρωσίας και ότι ο διαχωρισμός της ήταν «ιστορικό λάθος».

Η ρωσική ηγεσία δεν κρύβει τη βαθιά της περιφρόνηση για τον Ουκρανό πρόεδρο, επισημαίνει το CNN. Αμφισβητεί συστηματικά τη νομιμότητά του, εστιάζοντας στην αναβολή εκλογών λόγω στρατιωτικού νόμου, ενώ στο τελευταίο «ειρηνευτικό» υπόμνημα της Μόσχας ζητείται να διεξαχθούν εκλογές πριν από οποιαδήποτε τελική συμφωνία.

Ενδεικτικό είναι ότι ο Πούτιν και οι αξιωματούχοι του σπάνια αναφέρονται στον Ζελένσκι με το όνομά του, αλλά μιλούν απαξιωτικά για το «καθεστώς του Κιέβου». Στις πρώτες απευθείας συνομιλίες στην Τουρκία, τον Μάιο, ο Ζελένσκι μετέβη ο ίδιος, ενώ ο Πούτιν έστειλε απλώς μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής συγγραφέα ιστορικών εγχειριδίων.

Ο Πούτιν πήρε ήδη αυτό που ήθελε

Για τον Ρώσο πρόεδρο, η συνάντηση που είχε σημασία ήταν με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο βλέπει ως ισότιμο συνομιλητή.

Μια πιθανή συνάντηση με τον Ζελένσκι, στα μάτια του Πούτιν, δεν συμβαδίζει ούτε με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο ούτε με τους πολεμικούς του στόχους.

