Λαβρόφ: Κάθε ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια της Ρωσίας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι κάθε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «ασφαλείας συμφέροντα» της Ρωσίας, μετά από συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

«Χωρίς να γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα της Ρωσίας στον τομέα της ασφάλειας, χωρίς να γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων που ζουν στην Ουκρανία, δεν μπορεί να υπάρξει καμία μακροπρόθεσμη συμφωνία, διότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν επειγόντως στο πλαίσιο της διευθέτησης», δήλωσε ο κ. Λαβρόφ σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση.

«Κάθε επαφή που περιλαμβάνει ηγέτες πρέπει να προετοιμάζεται πολύ προσεκτικά», πρόσθεσε.

