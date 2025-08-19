Ουκρανία: Το αβέβαιο παζλ των εγγυήσεων ασφαλείας – Ο Γ. Καμπάς στο Naftemporiki TV

«Αυτή η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στον Λευκό Οίκο ήτανε μία σύσκεψη από τη μία πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της Δύσης, όπου προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι μαζί με τον Ζελένσκι να πείσουν τον Τραμπ να έρθει με τη δική τους πλευρά και να βοηθήσει στο να σταματήσει όλο αυτό», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Στρατηγός ε.α και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Γιώργος Καμπάς, σχετικά με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μιλώντας στην εκπομπή Rush Hour του Naftemporiki TV με την Χριστίνα Κουσουνή ο κ. Καμπάς πρόσθεσε πως «πρέπει να καταλάβουμε ότι στην ουσία δεν έγινε κάποια συζήτηση για τη διευθέτηση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας, απλώς προσπάθησαν να συντονιστούν οι Δυτικοί έτσι ώστε να μπορέσουν με τη νέα ηγεσία του Τραμπ να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση».

Πρόσθεσε, δε, πως αυτό που έγινε ήταν ένα θετικό βήμα, γιατί όπως τόνισε «οτιδήποτε γίνεται προς την πλευρά της ειρήνης είναι θετικό, απλώς είδαμε πως έχει πάρα πολλές ασάφειες το θέμα και πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρίζουν παραπάνω επεξηγήσεων, αλλά υπάρχει και η ανησυχία από την πλευρά των Ευρωπαίων εάν μπορούν να τηρηθούν όλα αυτά από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου. Αυτό διότι γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι εξαιτίας του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μεταστρέφει τις εκτιμήσεις του και να λειτουργεί πιο δυναμικά από αυτό το οποίο καθορίζουν οι διεθνείς θέσεις και η διπλωματία».