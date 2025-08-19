Ασπασία Αλιγιζάκη στο Naftemporiki TV: Όλα θα εξαρτηθούν από τις εγγυήσεις ασφαλείας

Τα βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι σχολίασε η Ασπασία Αλγιζάκη, Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, μιλώντας στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή 120 Markets με τον Κώστα Καλέτσιο.

«Όλα θα εξαρτηθούν από τις εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα πρέπει να είναι δεσμευτικές και ισορροπημένες, ώστε να καλύπτουν τις ανησυχίες και των δύο πλευρών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως τις εγγυήσεις ασφαλείας θα ενίσχυαν ορισμένα προληπτικά μέτρα, όπως οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις στα σύνορα και επιπλέον χρηματοδότηση στην Ουκρανία, ενώ σε σχέση τις εδαφικές περιοχές που διακυβεύονται ανέφερε πως «αποσιωπάται το ζήτημα των εδαφών γιατί αυτό έχει λήξει, αλλά δεν μπορεί να αποσιωπηθεί το ζήτημα των εγγυήσεων».