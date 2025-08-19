Logo Image

Ασπασία Αλιγιζάκη στο Naftemporiki TV: Όλα θα εξαρτηθούν από τις εγγυήσεις ασφαλείας

Κόσμος

Ασπασία Αλιγιζάκη στο Naftemporiki TV: Όλα θα εξαρτηθούν από τις εγγυήσεις ασφαλείας

Η Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά μιλάει στο κανάλι της «Ν»

Τα βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι σχολίασε η Ασπασία Αλγιζάκη, Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, μιλώντας στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή 120 Markets με τον Κώστα Καλέτσιο.

«Όλα θα εξαρτηθούν από τις εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα πρέπει να είναι δεσμευτικές και ισορροπημένες, ώστε να καλύπτουν τις ανησυχίες και των δύο πλευρών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως τις εγγυήσεις ασφαλείας θα ενίσχυαν ορισμένα προληπτικά μέτρα, όπως οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις στα σύνορα και επιπλέον χρηματοδότηση στην Ουκρανία, ενώ σε σχέση τις εδαφικές περιοχές που διακυβεύονται ανέφερε πως «αποσιωπάται το ζήτημα των εδαφών γιατί αυτό έχει λήξει, αλλά δεν μπορεί να αποσιωπηθεί το ζήτημα των εγγυήσεων».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube