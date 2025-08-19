Logo Image

Γαλλία και Βρετανία θα συμπροεδρεύσουν σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Κόσμος

Γαλλία και Βρετανία θα συμπροεδρεύσουν σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων»

REUTERS/Alexander Drago

Τηλεδιάσκεψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό τον Αντόνιο Κόστα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ θα συμπροεδρεύσουν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθυμών».

Η συνάντηση της συμμαχίας θα «ακολουθήσει τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον και θα συνεχίσει το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία», σύμφωνα με το Ελιζέ.

Τηλεδιάσκεψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Μακρόν και άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχουν αργότερα σε τηλεδιάσκεψη που θα διοργανώσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει και στις δύο σειρές συνομιλιών.

Ακολουθεί το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα:

13.15: Τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθυμών»
14.00: Τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

