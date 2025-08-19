Ζελένσκι: Εργαζόμαστε ήδη για συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας

«Σημαντικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας» χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις χθεσινές συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Εργαζόμαστε ήδη πάνω σε συγκεκριμένο περιεχόμενο για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Σήμερα, συνεχίζουμε τον συντονισμό σε επίπεδο ηγετών. Θα υπάρξουν συζητήσεις και προετοιμασίες. Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε αύριο» ανέφερε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας πως «οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας βρίσκονται επίσης σε συνεχή επαφή».

«Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας» τόνισε, εκφράζοντας για μία ακόμη φορά τις ευχαριστίες του προς τους εταίρους της Ουκρανίας για την «αποφασιστικότητα και την υποστήριξή τους».

Yesterday, important talks took place in Washington with the President of the United States and European leaders. This was truly a significant step toward ending the war and ensuring the security of Ukraine and our people. We are already working on the concrete content of the… pic.twitter.com/FXGnQfcdzz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

Συγκαλείται ο «συνασπισμός των προθύμων»

Σε δηλώσεις του νωρίτερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, γνωστοποίησε ότι από κοινού με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ θα υπάρξουν διαβουλεύσεις με τον συνασπισμό των προθύμων επί του ζητήματος των εγγυήσεων ασφαλείας. Παράλληλα, όπως είπε, θα υπάρξουν διεργασίες με τους Αμερικανούς «για να δούμε ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».

Στις ΗΠΑ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας για συνομιλίες

Σύμφωνα με το BBC, o αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου μεταβαίνει σήμερα στις ΗΠΑ για λεπτομερείς συνομιλίες σχετικά με την αμερικανική εμπλοκή στις εγγυήσεις ασφαλείας. Κατά την ίδια πηγή, ο Κιρ Στάρμερ ανέθεσε στον επικεφαλής του βρετανικού επιτελείου άμυνας, Σερ Τόνι Ράντακιν, να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες των μέτρων για την προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.