Ο Μακρόν προτείνει Γενεύη ως τόπο συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προτείνει οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν σε μια «ουδέτερη χώρα» όπως η Ελβετία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος «πιέζει για τη Γενεύη».

Σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα LCI ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε πως θα ήθελε να δει και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο τραπέζι, στο πλαίσιο μίας συνόδου κορυφής μεταξύ Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Μακρόν επιβεβαίωσε ότι εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις σχετικά με για τη σύνταξη πρότασης για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. «Θα συγκαλέσουμε τον συνασπισμό των προθύμων με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ» είπε, προσθέτοντας πως παράλληλα θα υπάρξουν διεργασίες με τους Αμερικανούς «για να δούμε ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».

«Η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις που θεωρεί δίκαιες. Η ειρήνη δεν μπορεί να σημάνει συνθηκολόγηση, αυτό θα ήταν τραγικό για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους» τόνισε.