Μεντβέντεφ: Η αντι-ρωσική Συμμαχία των Προθύμων απέτυχε να κερδίσει τον Τραμπ

Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε την Τρίτη -και μάλιστα στα αγγλικά= ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να «νικήσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ότι δεν είναι σαφές πώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρουσιάσει τα ζητήματα της επικράτειας και της εγγύησης ασφάλειας.

«Η αντιρωσική πολεμοχαρής Συμμαχία των Προθυμών απέτυχε να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του έδαφος», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X. «Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολακεύσε».

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι το ερώτημα ήταν -σε ελεύθερη μετάφραση- σε ποιον ρυθμό θα χορέψει ο Ζελένσκι (τον οποίο χαρακτήρισε κλόουν) «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη στην πατρίδα του, μόλις φορέσει ξανά την πράσινη στρατιωτική του στολή».

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αν και το εύρος της εν λόγω βοήθειας δεν ήταν αμέσως σαφές.

