Μεντβέντεφ: Η αντι-ρωσική Συμμαχία των Προθύμων απέτυχε να κερδίσει τον Τραμπ

Sputnik/Alexei Maishev/Pool via REUTERS

Η ανάρτηση Μεντβέντεφ για τα τεκταινόμενα στην Ουάσινγκτον

Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε την Τρίτη -και μάλιστα στα αγγλικά= ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να «νικήσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ότι δεν είναι σαφές πώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρουσιάσει τα ζητήματα της επικράτειας και της εγγύησης ασφάλειας.

«Η αντιρωσική πολεμοχαρής Συμμαχία των Προθυμών απέτυχε να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του έδαφος», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X. «Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολακεύσε».

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι το ερώτημα ήταν -σε ελεύθερη μετάφραση- σε ποιον ρυθμό θα χορέψει ο Ζελένσκι (τον οποίο χαρακτήρισε κλόουν) «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη στην πατρίδα του, μόλις φορέσει ξανά την πράσινη στρατιωτική του στολή».

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αν και το εύρος της εν λόγω βοήθειας δεν ήταν αμέσως σαφές.

Live – Όλες οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, λεπτό προς λεπτό

