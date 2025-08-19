Logo Image

Πεκίνο: Υποστηρίζουμε τις τρέχουσες ειρηνευτικές συνομιλίες

Κόσμος

Πεκίνο: Υποστηρίζουμε τις τρέχουσες ειρηνευτικές συνομιλίες

REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

«Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις αποτελούν τον μόνο βιώσιμο δρόμο για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης»

Το Πεκίνο δήλωσε ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, την επομένη της κρίσιμης συνάντησης στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Κίνα ήταν πάντα πεπεισμένη ότι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις αποτελούν τον μόνο βιώσιμο δρόμο για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για την ειρήνη», δήλωσε σε τακτική συνέντευξη Τύπου η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Live – Όλες οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, λεπτό προς λεπτό

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube