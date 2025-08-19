Πεκίνο: Υποστηρίζουμε τις τρέχουσες ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Πεκίνο δήλωσε ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, την επομένη της κρίσιμης συνάντησης στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Κίνα ήταν πάντα πεπεισμένη ότι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις αποτελούν τον μόνο βιώσιμο δρόμο για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για την ειρήνη», δήλωσε σε τακτική συνέντευξη Τύπου η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών.

