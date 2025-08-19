Ανθρωπιστική βοήθεια 1.200 τόνων στη Γάζα στέλνει η Κύπρος 

Την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια», ανακοίνωσε η Κύπρος.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κυπριακού ΥΠΕΞ. Όπως επισημαίνεται, η αποστολή εμπίπτει στον μηχανισμό ΟΗΕ-2720 και της UNOPS, με τελικό ανάδοχο και διανομέα τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen, ενώ το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.

Πρωτοβουλία Κυπριακής Δημοκρατίας «Αμάλθεια» – Γέφυρα ζωής προς τη Γάζα. Από το Λιμάνι Λεμεσού αναχώρησε νέα αποστολή 1,200 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Κύπρος συνεχίζει να στηρίζει τον άμαχο πληθυσμό και να αποτελεί ανθρωπιστική δίοδο για τη διεθνή κοινότητα, @ckombos pic.twitter.com/pDpKJJ9qjC — NikosChristodoulides (@Christodulides) August 19, 2025

«Η Κύπρος συνεχίζει να στηρίζει τον άμαχο πληθυσμό και να αποτελεί ανθρωπιστική δίοδο για τη διεθνή κοινότητα» τονίζει σε ανάρτησή του ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την έμπρακτη δράση στο ανθρωπιστικό πεδίο. Πάντα σε στενή συνεργασία και συντονισμό με διεθνείς εταίρους και ανθρωπιστικούς οργανισμούς, και εντός του πλαισίου του ΟΗΕ. Σε αυτή τη βάση αναχώρησε χθες βράδυ από το Λιμάνι Λεμεσού ανθρωπιστική… pic.twitter.com/mKnUr5lih6 — Constantinos Kombos (@ckombos) August 19, 2025

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει.

«Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει είδη τροφίμων, ειδικότερα για κάλυψη αναγκών παιδικής διατροφής, προέρχεται από την Κύπρο (700 τόνοι) μέσω του φορέα CyprusAid του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 500 τόνοι αποτελούν δωρεά από την Κυβέρνηση της Μάλτας, καθώς και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ» αναφέρει το ΥΠΕΞ της Κύπρου, προσθέτοντας πως στην όλη προσπάθεια «είναι πάντοτε καταλυτική η συνεισφορά της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Η Λευκωσία αναφέρει επίσης ότι οι υποδομές της Κύπρου για συλλογή, ασφαλή επιθεώρηση και αναχώρηση βοήθειας βρίσκονται στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας ως επιπρόσθετη ανθρωπιστική δίοδος.