Τι μορφή μπορεί να λάβουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία – 4 σενάρια

Στην καρδιά κάθε μελλοντικής συμφωνίας μόνιμης ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία βρίσκεται το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας. Στόχος είναι να αποτραπεί η πιθανότητα νέου πολέμου.

Μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ απέφευγαν να δεσμευτούν ευθέως, αφήνοντας τον ρόλο αυτό στη Βρετανία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων».

Ωστόσο, μετά τη συνάντηση με Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να δοθούν από τους Ευρωπαίους «σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σενάριο 1: Στρατεύματα στο έδαφος

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων θεωρείται το λιγότερο πιθανό.

Ο Τραμπ βλέπει τον πόλεμο ως «ευρωπαϊκό πρόβλημα» και η αποστολή στρατιωτών, ακόμη και με ρόλο ειρηνευτικής δύναμης, θα απαιτούσε μια ριζική αλλαγή στάσης.

Σενάριο 2: Αέρας και θάλασσα

Πιο ρεαλιστικό είναι το σενάριο της συμμετοχής σε περιπολίες αέρος και θαλάσσης. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση του πολέμου.

Ωστόσο, άλλο η αναγνώριση από απόσταση και άλλο μια ένοπλη εμπλοκή με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

Σενάριο 3: Πληροφορίες

Η αμερικανική δορυφορική και εναέρια συλλογή πληροφοριών υπήρξε καθοριστική για την άμυνα της Ουκρανίας τα τελευταία χρόνια.

Στην περίπτωση μιας συμφωνίας ειρήνης, αυτό είναι ίσως το πιο πιθανό πεδίο όπου η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να συνεισφέρει χωρίς άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Σενάριο 4: Υποστήριξη logistics

Όποια μορφή κι αν πάρει μια ενδεχόμενη «δύναμη αποτροπής» υπό βρετανική και γαλλική ηγεσία, θα χρειαστεί εκτενή υποστήριξη σε logistics – από τη μεταφορά προσωπικού μέχρι την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό.

Αυτή είναι μια μη θανατηφόρα συμβολή που οι ΗΠΑ πιθανότατα θα ήταν πρόθυμες να αναλάβουν.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.