Ένα βίντεο, χίλιες λέξεις: Η φιλοφρόνηση Τραμπ στον Μερτς για το μαύρισμά του

Κόσμος

REUTERS/Alexander Drago

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να κάνει χιούμορ με την εμφάνιση του Γερμανού καγκελαρίου

Την ατμόσφαιρα που επικράτησε στις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο αποτυπώνει και ένα σύντομο βίντεο με σχόλιο – κοπλιμέντο του Ντόναλντ Τραμπ στον Φρίντριχ Μερτς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ την εμφάνιση του Γερμανού καγκελάριου. «Φαίνεσαι υπέροχος με αυτό το μαύρισμα. Πού έκανες τέτοιο μαύρισμα; Θέλω και εγώ ένα τέτοιο μαύρισμα», του λέει γελώντας, με τον Μερτς να χαμογελά αμήχανα.

Η φιλοφρόνηση προσέθεσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο σε μία συνάντηση με δύσκολες συζητήσεις για το πώς θα φτάσουμε στον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.

Μείνετε συντονισμένοι στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

