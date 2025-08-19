Ένα βίντεο, χίλιες λέξεις: Η φιλοφρόνηση Τραμπ στον Μερτς για το μαύρισμά του

Την ατμόσφαιρα που επικράτησε στις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο αποτυπώνει και ένα σύντομο βίντεο με σχόλιο – κοπλιμέντο του Ντόναλντ Τραμπ στον Φρίντριχ Μερτς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ την εμφάνιση του Γερμανού καγκελάριου. «Φαίνεσαι υπέροχος με αυτό το μαύρισμα. Πού έκανες τέτοιο μαύρισμα; Θέλω και εγώ ένα τέτοιο μαύρισμα», του λέει γελώντας, με τον Μερτς να χαμογελά αμήχανα.

Η φιλοφρόνηση προσέθεσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο σε μία συνάντηση με δύσκολες συζητήσεις για το πώς θα φτάσουμε στον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.

Briefly about the atmosphere at the Washington talks Trump to Merz: “You look great with that tan. I want to get a tan like that.” pic.twitter.com/jfE86IGcfg — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2025

