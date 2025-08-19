Ο «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα δηλώνει ένοχος: Ο διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών μπροστά στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ

Ο Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάδα, συνιδρυτής του πανίσχυρου καρτέλ Σιναλόα μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, αποφάσισε να δηλώσει ένοχος ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία της 25ης Αυγούστου μετατράπηκε σε διαδικασία ομολογίας ενοχής με απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή Μπράιαν Κόγκαν.

Μέχρι σήμερα ο Σαμπάδα αρνιόταν όλες τις κατηγορίες, συνολικά 17, που περιλάμβαναν φόνους, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη σε ποιες συγκεκριμένα παραδέχεται την ενοχή του.

Αποφυγή δίκης – Επικείμενη ποινή

Με την ομολογία του, ο «Μάγιο» θα αποφύγει τη δίκη, ωστόσο θα εκτίσει ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης που θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα. Νωρίτερα τον Αύγουστο, οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή λόγω της ηλικίας του – είναι 77 ετών.

Ο ίδιος είχε ζητήσει τον επαναπατρισμό του, καταγγέλλοντας παράνομη κράτηση και συνθήκες σύλληψης, αίτημα που απορρίφθηκε.

Η παράδοση και οι εσωτερικοί πόλεμοι

Σύμφωνα με τον Σαμπάδα, η παράδοσή του στις αμερικανικές αρχές έγινε παρά τη θέλησή του, καθώς απήχθη τον Ιούλιο του 2024 από έναν από τους γιους του «Ελ Τσάπο» και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρξε συμφωνία με τις αμερικανικές υπηρεσίες, κάτι που η Ουάσιγκτον αρνείται.

Η σύλληψή του πυροδότησε σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο φράξιες του καρτέλ Σιναλόα: από τη μία οι «Τσαπίτος», οι τέσσερις γιοι του Γκουσμάν, κι από την άλλη οι πιστοί στον Σαμπάδα. Ο απολογισμός ήταν βαρύς, με εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Η σκιά του «Ελ Τσάπο»

Ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ, ενώ δύο από τους γιους του κρατούνται επίσης από τις αμερικανικές αρχές. Ο ένας, ο Οβίδιο Γκουσμάν, γνωστός ως «Ελ Ρατόν», έχει κλείσει συμφωνία με τη δικαιοσύνη, παραδεχόμενος την ενοχή του σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.