Μαδούρο: Κινητοποιεί 4,5 εκατ. εθνοφύλακες απέναντι στις «απειλές» των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων μελών της εθνοφυλακής σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση έρχεται σε απάντηση –όπως είπε– στις «απειλές» των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική.

«Αυτή την εβδομάδα θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη πάνω από 4,5 εκατομμυρίων εθνοφυλάκων για την κάλυψη όλης της επικράτειας», δήλωσε ο κ. Μαδούρο, κάνοντας λόγο για άνδρες «προετοιμασμένους, ενεργούς και ένοπλους».

Από τον Τσάβες στον Μαδούρο

Η εθνοφυλακή της Βενεζουέλας ιδρύθηκε από τον εκλιπόντα ηγέτη Ούγο Τσάβες και αριθμεί περίπου 5 εκατομμύρια μέλη, μεταξύ πολιτών και εφέδρων. Ο Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Τσάβες, παρουσίασε την κίνηση αυτή ως μέτρο για την ενίσχυση της «εθνικής κυριαρχίας» και της «ειρήνης» της χώρας.

Ο ίδιος κατήγγειλε τις αμερικανικές κατηγορίες εις βάρος του –που συνοδεύονται από επικήρυξη 50 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του– ως «παρατραβηγμένες» και «παράλογες».

«Τουφέκια και πυραύλους στην αγροτιά»

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το εσωτερικό μέτωπο, ο Μαδούρο υποσχέθηκε «τουφέκια και πυραύλους» όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στην αγροτική και εργατική τάξη, για να υπερασπιστούν –όπως είπε– «την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την πατρίδα».

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την ανάπτυξη ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι «επικεφαλής» καρτέλ, κατηγορία που το Καράκας απορρίπτει ως κατασκευασμένη.

«Έχουμε κι εμείς δυνάμεις ανεπτυγμένες σε όλη την Καραϊβική, στη θάλασσα και στο έδαφός μας, που ανήκουν στη Βενεζουέλα», αντέτεινε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

