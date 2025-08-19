Ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία: Στις φλόγες διυλιστήριο και οροφή νοσοκομείου

Συντρίμμια ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα προκάλεσαν πυρκαγιές σε διυλιστήριο πετρελαίου και στη στέγη νοσοκομείου στην περιφέρεια Βολγκογκράντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Την ανακοίνωση έκαναν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για «μαζικής κλίμακας» επιδρομή.

Χωρίς τραυματισμούς – προσωρινή αναστολή πτήσεων

«Πυροσβέστες εργάζονται επιτόπου για να περιορίσουν και να σβήσουν τις πυρκαγιές», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι για λόγους ασφαλείας ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις προς και από την περιοχή για περίπου τρεις ώρες.

Χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει σχολιάσει επισήμως το περιστατικό. Ωστόσο, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις με drones στο εσωτερικό της Ρωσίας συνιστούν απάντηση στα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα και ότι στόχος τους είναι η καταστροφή υποδομών κρίσιμων για τις ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ αυτών ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το διυλιστήριο της Lukoil

Το διυλιστήριο που επλήγη ανήκει στον ρωσικό κολοσσό Lukoil και είχε ήδη αναστείλει τη λειτουργία του λόγω προηγούμενων επιθέσεων από ουκρανικά drones, όπως ανέφεραν πηγές του Reuters.

Οι εργασίες διύλισης αργού παραμένουν «παγωμένες» τουλάχιστον έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το 2024 η συγκεκριμένη μονάδα επεξεργάστηκε 13,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αργού, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 5,1% της συνολικής παραγωγής διυλισμένων καυσίμων της Ρωσίας.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters