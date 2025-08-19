Ο Τραμπ με τον Πούτιν στο τηλέφωνο για 40 λεπτά (φωτογραφία)

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας είχαν μία εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ενημερώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τα όσα έγιναν στη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες και να του ζητά τριμερείς συνομιλίες.

Το τηλεφώνημα διήρκεσε 40 λεπτά, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

«Με τη λήξη των συναντήσεων, κάλεσα τον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι», έγραψε.

«Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή, η οποία θα περιλαμβάνει τους δύο προέδρους και εμένα».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τις σημερινές συνομιλίες, οι οποίες –όπως είπε– «θα παρασχεθούν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με τον συντονισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία με τον Τραμπ να μιλάει στο τηλέφωνο με τον Ρώσο ομόλογό του.