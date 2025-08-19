Τραμπ – Ζελένσκι – Ευρωπαίοι: Πώς άνοιξε ο δρόμος για συνάντηση με Πούτιν

Μια νέα απόπειρα για διέξοδο στον πόλεμο της Ουκρανίας ξεκινά από την Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη σύνοδο που είχε με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Το τηλεφώνημα με τον Πούτιν

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο ίδιος μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο για 40 λεπτά κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τους Ευρωπαίους.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναζητείται νέο πλαίσιο απευθείας επαφών.

Η πρόταση για διμερή και τριμερή συνάντηση

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι είπε ότι η Μόσχα πρότεινε αρχικά διμερή συνάντηση με το Κίεβο, για να ακολουθήσει τριμερής με τον Τραμπ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «σε οποιαδήποτε μορφή», δηλώνοντας ότι η ουκρανική πλευρά δεν φοβάται τον διάλογο.

Εγγυήσεις ασφαλείας στο τραπέζι

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε γνωστό ότι στη σύνοδο συζητήθηκαν «ευαίσθητα ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι οι εγγυήσεις αυτές θα μπορούσαν να παρασχεθούν από ευρωπαϊκές χώρες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ρόλο συντονιστή.

Σκιά από τις ρωσικές επιθέσεις

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ουκρανία είχε βρεθεί στο στόχαστρο νέων ρωσικών πληγμάτων, με τουλάχιστον δέκα νεκρούς. Ο Ζελένσκι καταδίκασε τις επιθέσεις, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιδιώκει να «ταπεινώσει τις διπλωματικές προσπάθειες» και υπογράμμισε γιατί «απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας».

Διαφωνία για την εκεχειρία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκαν υπέρ μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θεωρώντας την απαραίτητη βάση για κάθε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ο Τραμπ ωστόσο διαφωνεί και ξεκαθάρισε πως δεν θα θέσει τέτοιο όρο.