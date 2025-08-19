Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρους μετά τη λήξη της συνάντησης στον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μίλησε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον και υπογράμμισε ότι στο μέλλον οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει να συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

«Θα χρειαστούμε έναν δυνατό ουκρανικό στρατό και θα χρειαστεί να βοηθήσουμε την Ουκρανία με παρουσία στο έδαφος μας», δήλωσε ο Μακρόν.

«Θα χρειαστούμε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τις οποίες οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα είναι πρόθυμοι να διαθέσουν.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μακρόν θέτει τέτοια ιδέα, όμως προηγούμενες προσπάθειες δεν υλοποιήθηκαν σε πραγματική αποστολή.

Διατεθειμένος να επιβάλλει κυρώσεις στη Μόσχα ο Τραμπ

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα ήταν «διατεθειμένος» να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα «αν η Ρωσία δεν συνεργαστεί».

Υπενθύμισε ότι ο Τραμπ είχε ήδη επιβάλει δασμούς στην Ινδία για αγορά ρωσικής ενέργειας.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «δεν είναι πεπεισμένος ότι η Ρωσία θέλει την ειρήνη» και επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «έκαναν σαφές στον Τραμπ» ότι δεν μπορεί να χρειάζονται εβδομάδες ή μήνες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από BBC