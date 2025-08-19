Logo Image

Πούτιν: «Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ζελένσκι»

Κόσμος

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Τι είπε ο Ρώσος πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ουκρανό πρόεδρο και Ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του ανακοίνωσε πως ξεκίνησε να δρομολογεί διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι και μετά από αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί τριμερής, στην οποία θα παρευρεθεί και ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

