Μερτς: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν σε συνάντηση των προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες

REUTERS/Al Drago

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε λίγο μετά τη λήξη των συνομιλιών με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Φάνηκε να προκαλεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως δεν είναι σίγουρος ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έχει τα κότσια να έρθει σε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δήλωσε επίσης πως «αυτές είναι καθοριστικές μέρες για την Ουκρανία», ενώ φάνηκε ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως «οι προσδοκίες από αυτή τη συνάντηση όχι μόνο εκπληρώθηκαν, αλλά και ξεπεράστηκαν».

Είπε επίσης πως: «ολόκληρη η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι, ο Μερτς είπε πως ο Τραμπ όντως τηλεφώνησε στον Ρώσο πρόεδρο για να δρομολογήσουν μία συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη, και συμφώνησαν αυτή να γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Ωστόσο δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι ο Πούτιν έχει το θάρρος να έρθει σε αυτή τη συνάντηση.

Επιμένει στην κατάπαυση πυρός

Νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Μερτς είχε επιμείνει για την κατάπαυση πυρός γράφοντας:

«Ήταν μια καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους μας σήμερα στην Ουάσινγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα».

Πρόσθεσε επίσης: «Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία. Πριν από περαιτέρω συνομιλίες, πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός».

Με πληροφορίες από Reuters

