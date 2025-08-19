Τετ-α-τετ Πούτιν και Ζελένσκι δρομολογεί ο Τραμπ – Θα ακολουθήσει τριμερής με παρουσία του Αμερικανού προέδρου

Μετά το τέλος της συνάντησης του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην ανατολική αίθουσα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μία «εξαιρετική συνάντηση με εξέχοντες καλεσμένους», σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, συζητήσαμε τις Εγγυήσεις Ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με συντονισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι εκφράζουμε μεγάλη ικανοποίηση για την προοπτική της ΕΙΡΗΝΗΣ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Προετοιμασίες για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Πρόσθεσε ότι δρομολογείται συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθηθεί από μία άλλη συνάντηση η οποία θα περιλαμβάνει επίσης και τον Αμερικανό πρόεδρο: «Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν για να ξεκινήσω τις διευθετήσεις για μια συνάντηση — σε χώρο που θα καθοριστεί — μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα ακολουθήσει τριμερής συνάντηση, με τους δύο προέδρους συν εμένα προσωπικά».

«Αυτή ήταν μια πολύ καλή, πρώιμη κίνηση για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. D. Βάνς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ειδικός Εκπρόσωπος Στιβ Γουίτκοφ συντονίζουν τις επαφές με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει πως μία τέτοια συνάντηση θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Σε δήλωσή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κανονιστεί συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Ναι» από τον Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ουκρανό πρόεδρο και Ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας, κατά τη διάρκεια 40λεπτης τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Δευτέρα, συζήτησαν την ιδέα να ανέβει το επίπεδο αντιπροσώπευσης στις συνομιλίες για την επίλυση της ένοπλης σύρραξης στην Ουκρανία, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο.

«Συζητήθηκε η ιδέα πως θα είχε αξία να εξερευνηθεί η πιθανότητα να ανέβει το επίπεδο αντιπροσώπευσης της ουκρανικής και της ρωσικής πλευράς», ή με άλλα λόγια το ποιοι συμμετέχουν στις «απευθείας διαπραγματεύσεις», ανέφερε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ.

