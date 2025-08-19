Financial Times: Η Ουκρανία δεσμεύεται να αγοράσει όπλα 100 δις δολαρίων από τον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας

Η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων — με χρηματοδότηση από την Ευρώπη — ως μέρος συμφωνίας για να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από μια ειρηνευτική διευθέτηση με τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται σχετικό έγγραφο που είδε η εφημερίδα.

Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι, βάσει των προτάσεων, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συνάψουν επίσης συμφωνία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή drones από ουκρανικές εταιρείες.

Με πληροφορίες από Financial Times