Οι 6 πόλεμοι που «σταμάτησε» ο Τραμπ – Το έκανε όντως χωρίς εκεχειρία;

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πριν από τη διαπραγμάτευση μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι είχε τερματίσει έξι πολέμους από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, προσθέτοντας: «Τερμάτισα αυτούς τους πολέμους χωρίς καν να αναφέρω τη λέξη ‘κατάπαυση του πυρός’.»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε αναφέρει τους πολέμους αυτούς τον Ιούλιο:

“Ο πρόεδρος έχει πλέον τερματίσει τις συγκρούσεις μεταξύ

Ταϊλάνδης και Καμπότζης

Ισραήλ και Ιράν

Ρουάντας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Ινδίας και Πακιστάν

Σερβίας και Κοσόβου

Αιγύπτου και Αιθιοπίας.”

Κατάπαυση πυρός σε τρεις πολέμους

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη «κατάπαυση του πυρός» επανειλημμένα όταν μιλούσε για αυτές τις συγκρούσεις.

Για την Ινδία και το Πακιστάν, είχε αναρτήσει:

“Μετά από μια μακρά νύχτα διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ.”

Για το Ισραήλ και το Ιράν, είχε γράψει:

“Επίσημα, το Ιράν θα ξεκινήσει την ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και, μετά την 12η Ώρα, το Ισραήλ θα ξεκινήσει την ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και, μετά την 24η Ώρα, ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 12ΗΜΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ θα χαιρετιστεί από τον Κόσμο.”

Και μετά από σύντομη έξαρση εχθροπραξιών μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, ο Τραμπ είχε δηλώσει:

“Καλώ τώρα τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, για να ζητήσω επίσης μια Κατάπαυση του Πυρός και ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, που μαίνεται αυτή τη στιγμή.”

Μια “άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός” συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο χωρών και ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 28 Ιουλίου.