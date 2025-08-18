Πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σουηδίας και στενός φίλος του πρωθυπουργού της χώρας σε δίκη για φερόμενη απώλεια απόρρητων εγγράφων

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σουηδίας προσήχθη σε δίκη για την υποτιθέμενη αμελή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών, επτά μήνες μετά την παραίτησή του, λόγω αποκαλύψεων ότι είχε αφήσει επίσημα έγγραφα σε ξενοδοχείο.

Ο Χενρικ Λαντερχολμ, στενός φίλος του Σουηδού πρωθυπουργού, Ούλφ Κρίστερσον, εμφανίστηκε τη Δευτέρα μπροστά σε γεμάτη αίθουσα στο περιφερειακό δικαστήριο Attunda στο Sollentuna, βόρεια της Στοκχόλμης.

Γιατί δικάζεται ο Λαντερχολμ

Η δίκη αναμένεται να επικεντρωθεί στα γεγονότα του Μαρτίου 2023, όταν φέρεται ότι ο Landerholm άφησε έγγραφα σε ένα ξεκλείδωτο χρηματοκιβώτιο σε συνεδριακό χώρο ξενοδοχείου. Μεγάλο μέρος της διαδικασίας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω του περιεχομένου των εγγράφων.

Ένας από τους μάρτυρες, μέλος του στρατού, αναμένεται να καταθέσει με κωδικό όνομα κατά τη διάρκεια της τριήμερης δίκης. Οι μάρτυρες θα περιλαμβάνουν επίσης προσωπικό από το Gällöfsta Kursgård, ένα συνεδριακό κέντρο βόρεια της Στοκχόλμης, όπου αφέθηκαν τα έγγραφα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Dagens Nyheter, τα έγγραφα εντοπίστηκαν από προσωπικό καθαριότητας. Τουλάχιστον ένα εξ αυτών αφορούσε τη στρατηγική της Σουηδίας απέναντι στην Τουρκία κατά την περίοδο που η χώρα περίμενε την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, καθώς και μια μυστική συνάντηση με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Ο Λάντερχολμ δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχόλιο σχετικά με το περιεχόμενο των εγγράφων. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Δεν θα σχολιάσουμε το περιεχόμενο των εγγράφων που ξεχάστηκαν.»

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σουηδός πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας υπέπεσε σε τέτοιο ατόπημα. Είχε διοριστεί το φθινόπωρο του 2022. Τον Ιανουάριο του 2023, άφησε ένα σημειωματάριο στην εθνική ραδιοφωνία της Σουηδίας, ενώ στο τέλος του 2022 είχε ξεχάσει το κινητό του τηλέφωνο —σύμφωνα με πληροφορίες, για ολόκληρη τη νύχτα— στην πρεσβεία της Ουγγαρίας μετά από δείπνο.

Παραιτήθηκε αλλά αρνείται τις κατηγορίες

Ο Λάντερχολμ ανακοίνωσε την παραίτησή του τον Ιανουάριο, όταν η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό στο ξενοδοχείο. «Έχω ενημερωθεί ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό με τα έγγραφα που ξεχάστηκαν στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου», δήλωσε τότε. «Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό γι’ αυτό και συμφωνήσαμε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν μπορώ πλέον να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου. Γι’ αυτό αποχωρώ από τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας.»

Κατηγορήθηκε για αμέλεια σε σχέση με απόρρητες πληροφορίες τον Μάρτιο του 2025 και, αν κριθεί ένοχος, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία. Ο δικηγόρος του, Johan Eriksson, δήλωσε ότι οι πληροφορίες δεν συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια με τον τρόπο που ισχυρίζονται οι εισαγγελείς και ότι οι πράξεις του Landerholm δεν συνιστούν έγκλημα.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στο κατηγορητήριο: «Όταν μιλάμε για ευαίσθητες πληροφορίες, το δικαστήριο σύντομα θα καταλάβει ακριβώς τι εννοούμε και ότι η έκφραση αυτή δεν περιέχει υπερβολές.»

Με πληροφορίες από Guardian