Ζελένσκι: «Εποικοδομητική» η συνάντηση με τον Τραμπ – «Θα μιλήσουμε περισσότερο για τις εγγυήσεις ασφαλείας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Αμερικανό πρόεδρο, ανέφερε ότι είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ μια «εποικοδομητική, συγκεκριμένη» συνάντηση και χαρακτήρισε τη συνομιλία τους «πολύ καλή».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επανειλημμένα τον Τραμπ για τη συνάντηση.

Είπε επίσης ότι ο Τραμπ προσπαθεί να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση (με Πούτιν), και ότι η Ουκρανία θα είναι ευτυχής αν πραγματοποιηθεί.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι έδειξε στον Τραμπ «πολλές λεπτομέρειες» σε έναν χάρτη του πεδίου της μάχης.

Τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτησή του:

«Όλοι μας θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να σταματήσει η Ρωσία.»

«Θα μιλήσουμε περισσότερο για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό που οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν ένα τόσο ισχυρό μήνυμα και είναι έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας.»

«Αυτή ήταν η καλύτερη συζήτηση που είχαμε μέχρι στιγμής με τον Τραμπ.»

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

