Ειρήνη χωρίς κατάπαυση του πυρός: Υποχώρηση Τραμπ στον Πούτιν – «Σιωπή» ακόμη και από τον Ζελένσκι

Η δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «στρατηγικά» μια κατάπαυση του πυρός «θα μπορούσε να είναι μειονέκτημα για τη μία ή την άλλη πλευρά» σχολιάζεται ως υποχώρηση στις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο και η Ευρώπη έχουν ασκήσει έντονες πιέσεις για άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Μάλιστα, στις δηλώσεις του ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς, σημείωσε πώς «δεν μπορεί να φανταστεί» ότι μια τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «χωρίς κατάπαυση του πυρός», για να λάβει την απάντηση «Θα δούμε πώς και αν μπορούμε να το κάνουμε», από τον Τραμπ.

Υπάρχει…προηγούμενο

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι έξι πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι έχει σταματήσει – μεταξύ των οποίων οι συγκρούσεις μεταξύ της Ρουάντα και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας και του Πακιστάν – έληξαν χωρίς καμία κατάπαυση

Στο παρελθόν, η κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω διαπραγματεύσεις είχε αποτελέσει σημείο διαφωνίας, με την Ουκρανία να επιμένει στην εφαρμογή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζελένσκι δεν επανέλαβε σχετικό αίτημα όταν ο Τραμπ του ζήτησε να απευθυνθεί στους παρευρισκόμενους, κάτι που ενδεχομένως αποτελεί ένδειξη ότι έχει μαλακώσει τη στάση του στο θέμα.