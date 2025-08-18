Τραμπ: Η Ρωσία θα δεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας – Σήμερα θα πάρουμε απόφαση – Στο τραπέζι ανταλλαγή εδαφών

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μία «πολύ επιτυχημένη ημέρα μέχρι στιγμής» καθώς όπως είπε καλύφθηκαν «πολλά θέματα» στη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

Μιλώντας πριν από την έναρξη της συνάντησής με τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες (στην οποία θα παρευρίκσεται και ο Ζελένσκι), ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα προσπαθήσει να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Είπε ακόμη ότι η Σύνοδος κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι η ειρήνη είναι «εφικτή».

«Κάνοντας ένα σημαντικό βήμα, ο Πούτιν συμφώνησε ότι η Ρωσία δέχεται εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», είπε ακόμη ο Τραμπ.

Αυτό είναι ένα από τα «βασικά σημεία» που θα εξετάσουν οι ηγέτες στη συνάντηση, διευκρίνισε.

Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι «η ομάδα αυτή μπορεί» να καταλήξει σε συμφωνία που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθετικές ενέργειες κατά της Ουκρανίας.

«Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα επωμιστούν μεγάλο μέρος του βάρους», είπε και πρόσθεσε: «Θα τους βοηθήσουμε».

Στη συνάντηση θα συζητηθούν επίσης οι «πιθανές ανταλλαγές εδαφών», τόνισε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.