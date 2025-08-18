Σε εξέλιξη η πολυμερής συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες – Τι ζήτησαν Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, φον ντερ Λάιεν (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και 7 Ευρωπαίους ηγέτες. Όλοι υπογράμμισαν την ανάγκη να τερματιστεί η αιματοχυσία.

Δίπλα στον Τραμπ κάθονται ο Εμανουέλ Μακρόν και η Τζόρτζια Μελόνι, δύο ηγέτες με τους οποίους διατηρεί και προσωπικά καλή σχέση.

President Trump Participates in a Multilateral Meeting with European Leaders https://t.co/RxlsmwMTcf — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη να τερματιστεί η αιματοχυσία, ενώ έθεσε και το ζήτημα των παιδιών της Ουκρανίας, που πρέπει όπως είπε, να επιστρέψουν στις μητέρες τους.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της σχολίασε ότι ύστερα από 3 χρόνια, κατά τα οποία η Ρωσία δεν έδειχνε καμία πρόθεση συνεννόησης, κάτι έχει αλλάξει, χάρη στον Τραμπ, αλλά και στη γενναιότητα των Ουκρανών στο μέτωπο. Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας ώστε ο πόλεμος να μην επαναληφθεί.

O Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε την ανάγκη για εκεχειρία. «Για να είμαι ειλικρινής, όλοι θα θέλαμε να δούμε μία εκεχειρία, το αργότερο από την επόμενη συνάντηση» είπε.

‘Εμφαση στην ανάγκη για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας έδωσε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος για μακροπρόθεσμη ειρήνη. Όπως είπε οι εγγυήσεις ασφαλείας αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εκτίμησε πως εάν υπάρξει πρόοδος για τις εγγυήσεις ασφαλείας και για μία τριμερή συνάντηση, μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. «Αν έχουμε αυτή τη συνάντηση και τις εγγυήσεις ασφαλείας, θα έχουμε ένα ιστορικό βήμα» τόνισε.

