Τα τρία βασικά σημεία στην κοινή συνέντευξη Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησαν σε ερωτήσεις του Τύπου στο Οβάλ Γραφείο για 25 λεπτά, προλογίζοντας μια μακρά ημέρα συναντήσεων με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Τα τρία βασικά σημεία στην συνέντευξη:

Το κλίμα στην αίθουσα

Η συνάντηση της Δευτέρας στο Οβάλ Γραφείο είχε εντελώς διαφορετικό κλίμα σε σχέση με τη τεταμένη σύγκρουση του Φεβρουαρίου μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ευγενικός και δήλωσε ότι θέλει να δει ένα τέλος στον πόλεμο: «Είναι τιμή μας που φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Είχαμε πολλές καλές συζητήσεις, πολλές καλές συνομιλίες, και πιστεύω ότι σημειώνεται πρόοδος», είπε.

Ο Ζελένσκι ξεκίνησε ευχαριστώντας τον Τραμπ για τις προσπάθειές του — και φορούσε κοστούμι, κάτι που σχολιάστηκε τόσο από τον πρόεδρο όσο και από τον δημοσιογράφο που είχε επικρίνει την ενδυμασία του Ουκρανού προέδρου τον Φεβρουάριο.

Σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ΝΑΤΟ

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία ήταν πως ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Επανέλαβε ότι η Ευρώπη θα έχει ηγετικό ρόλο στην παροχή ασφάλειας, αλλά οι ΗΠΑ θα «βοηθήσουν».

«Θα το συζητήσουμε σήμερα, αλλά θα τους προσφέρουμε πολύ καλή προστασία, πολύ καλή ασφάλεια», είπε σχετικά με το ενδεχόμενο να προσφέρει προστασία τύπου ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Τι θέλει ο Τραμπ από τη σημερινή ημέρα

Ο Τραμπ επιδιώκει μια τριμερή συνάντηση με Ζελένσκι και Πούτιν, την οποία θεωρεί επόμενο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, έδωσε ένα στίγμα για το πώς μπορεί να εξελιχθούν οι συνομιλίες:

Ο Τραμπ είπε ότι μια εκεχειρία δεν είναι απαραίτητη, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι μάχες θα συνεχιστούν όσο ο Πούτιν καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις.

Όσο για τον Ρώσο ηγέτη, ο Τραμπ ανέφερε πως σκοπεύει να τον καλέσει μόλις ολοκληρωθούν οι σημερινές συναντήσεις:

«Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία αμέσως μετά τις σημερινές συναντήσεις. Και μπορεί να γίνει ή να μην γίνει η τριμερής. Αν δεν γίνει, τότε ο πόλεμος συνεχίζεται», είπε ο Τραμπ πριν αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι από την αίθουσα.

«Αν γίνει, πιστεύω πως υπάρχει καλή πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος. Ο [Πούτιν] περιμένει το τηλεφώνημά μου όταν τελειώσουμε αυτή τη συνάντηση.»

Με πληροφορίες από POLITICO

