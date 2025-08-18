Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Ο χιουμοριστικός διάλογος με «πρωταγωνιστή» το κοστούμι του Ζελένσκι (βίντεο)

Μια πιο ανάλαφρη στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Όταν ένας δημοσιογράφος είπε στον Ουκρανό πρόεδρο «φαίνεστε υπέροχος με το κοστούμι», ο Τραμπ παρενέβη με χιούμορ: «Το ίδιο είπα κι εγώ! Αυτός είναι που σου είχε… “επιτεθεί” την τελευταία φορά».

Ο Ζελένσκι γύρισε στον ρεπόρτερ και απάντησε επίσης αστειευόμενος: «Το θυμάμαι αυτό. Εσείς φοράτε το ίδιο κοστούμι. Εγώ το άλλαξα».

LMAO! REPORTER to Zelensky: “You look fabulous in that suit!” TRUMP: “I said the same thing! That’s the one that attacked you last time.” ZELENSKY TO REPORTER: “I remember that. You’re in the same suit. I changed mine.” pic.twitter.com/FsGNeqv3DE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 18, 2025

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.