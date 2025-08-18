Logo Image

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Ο χιουμοριστικός διάλογος με «πρωταγωνιστή» το κοστούμι του Ζελένσκι (βίντεο)

Κόσμος

REUTERS/Kevin Lamarque

Σε πολύ καλύτερο η σημερινή συνάντηση σε σχέση με εκείνη του περασμένου Φεβρουαρίου

Μια πιο ανάλαφρη στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Όταν ένας δημοσιογράφος είπε στον Ουκρανό πρόεδρο «φαίνεστε υπέροχος με το κοστούμι», ο Τραμπ παρενέβη με χιούμορ: «Το ίδιο είπα κι εγώ! Αυτός είναι που σου είχε… “επιτεθεί” την τελευταία φορά».

Ο Ζελένσκι γύρισε στον ρεπόρτερ και απάντησε επίσης αστειευόμενος: «Το θυμάμαι αυτό. Εσείς φοράτε το ίδιο κοστούμι. Εγώ το άλλαξα».

