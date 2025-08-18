Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Τα σχόλιά τους λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης

Οι ηγέτες είναι καθισμένοι γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι και παίρνουν διαδοχικά τον λόγο απευθυνόμενοι άμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μορφή της συνάντησης θυμίζει πρόσφατες συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου του Τραμπ, όπου οι επικεφαλής υπηρεσιών τον ευχαριστούσαν προτού παρουσιάσουν συγκεκριμένα ζητήματα.

Μαρκ Ρούτε: Ο Τραμπ έσπασε το αδιέξοδο

«Πρέπει να σταματήσουμε τις δολοφονίες. Πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή των υποδομών της Ουκρανίας. Αυτός είναι ένας φρικτός πόλεμος», δήλωσε ο Ρούτε.

Ευχαρίστησε τον Τραμπ και είπε ότι «έσπασε το αδιέξοδο».

Κάθε παιδί να επιστρέψει στην οικογένειά του, λέει η φον ντερ Λάιεν

«Βρισκόμαστε εδώ για να συνεργαστούμε μαζί σας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, για να σταματήσει η αιματοχυσία.»

«Κάθε παιδί πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του.»

Την ανάγκη για εκεχειρία τονίζει ο Μερτς

Ο Μερτς δηλώνει ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι «εξαιρετικά χρήσιμη», αλλά τονίζει την ανάγκη για εκεχειρία το συντομότερο δυνατό.

«Για να είμαι ειλικρινής, όλοι θα θέλαμε να δούμε μια εκεχειρία, το αργότερο μέχρι την επόμενη συνάντηση,» λέει απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Προσθέτει ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πως η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη εκεχειρία.

Καλεί τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να συμφωνήσει.

Ο Τραμπ απαντά:

«Θα δούμε πώς θα πάει αυτό και αν μπορούμε να το καταφέρουμε.»

Σημειώνει όμως ότι οι έξι πόλεμοι που ισχυρίζεται πως έλυσε στο παρελθόν, τερματίστηκαν χωρίς προηγούμενη εκεχειρία.

Οι δηλώσεις της Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ύστερα από 3 χρόνια, κατά τα οποία η Ρωσία δεν έδειχνε καμία πρόθεση συνεννόησης, κάτι έχει αλλάξει, χάρη στον Τραμπ, αλλά και στη γενναιότητα των Ουκρανών στο μέτωπο.

Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας ώστε ο πόλεμος να μην επαναληφθεί.

Ο Μακρόν μίλησε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας αφορούν «τη συνολική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου», δηλώνει ο Μακρόν.

Επαναλαμβάνει τα λόγια του Μερτς, λέγοντας ότι μια εκεχειρία είναι «αναγκαιότητα» και τονίζει πως όλοι οι ηγέτες στηρίζουν αυτή την ιδέα.

Συνεχίζει λέγοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

ισχυρό ουκρανικό στρατό,

για «χρόνια και δεκαετίες στο μέλλον»,

καθώς και δέσμευση όλων όσοι βρίσκονται γύρω από το τραπέζι να οικοδομήσουν σταθερή ασφάλεια.

Κιρ Στάρμερ: Ζητά τριμερή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Ο Στάρμερ δηλώνει ότι πιστεύει πως μπορεί να σημειωθεί «πραγματική πρόοδος» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Προσθέτει ότι μια τριμερής συνάντηση (με Τραμπ και Πούτιν) αποτελεί «λογικό επόμενο βήμα».

Με μια τέτοια συνάντηση και την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, αυτό θα ήταν, όπως λέει, «ιστορικό βήμα προς τα εμπρός».

Αλεξάντερ Στουμπ: Η Φινλανδία βρήκε λύση. Θα βρει και η Ουκρανία

Ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε πως: «Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα γύρω από αυτό το τραπέζι είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό — με την έννοια ότι είναι η Ομάδα Ευρώπη και η Ομάδα Ηνωμένες Πολιτείες που βοηθούν την Ουκρανία.»

Ο Στουμπ υπενθύμισε ότι η Φινλανδία έχει μακρύ σύνορο με τη Ρωσία και είχε τη δική της εμπειρία με τη χώρα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αν κοιτάξω τη θετική πλευρά της σημερινής κατάστασης, εμείς βρήκαμε λύση το 1944, και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να βρούμε λύση και το 2025 — για να τελειώσει ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας και να πετύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.», είπε.

