Σύμβουλος του Πούτιν αναπαράγει τη δήλωση Τραμπ με την οποία απορρίπτει ενδεχόμενο εκεχειρίας στην Ουκρανία

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, βασικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αναδημοσίευσε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποβαθμίζοντας τη σημασία μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), την ώρα που ο Τραμπ έδινε συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντμιτρίεφ δημοσίευσε απόσπασμα από τα λόγια του Τραμπ:

«Όλες οι ειρηνευτικές συμφωνίες που έκλεισα έγιναν χωρίς εκεχειρία.»

.@POTUS: All of the peace deals I made were made without a ceasefire — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 18, 2025

Νωρίτερα, είχε ανεβάσει και άλλη ανάρτηση με τίτλο: «Διαρκής Ειρήνη vs. Προσωρινή Εκεχειρία.»

Lasting Peace️ vs. Temporary Ceasefire — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 18, 2025

Το Κρεμλίνο εδώ και καιρό αποφεύγει τις εκκλήσεις του Τραμπ και άλλων δυτικών ηγετών για συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία. Αντιθέτως, προωθεί μια ευρύτερη συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την αντιμετώπιση αυτού που το ίδιο αποκαλεί «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης.

Νωρίτερα, ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις, ανώτερος ερευνητής για θέματα Ρωσίας και Ευρασίας στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS), δήλωσε στο CNN ότι είναι «βαθιά ανησυχητικό» πως ο Τραμπ εγκατέλειψε την απαίτηση για εκεχειρία από πλευράς Ρωσίας, και ότι «υιοθετεί όλο και περισσότερο την άποψη του Πούτιν, ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο μέσω συνολικής διευθέτησης».

Με πληροφορίες από CNN

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο liveblog της Ναυτεμπορικής