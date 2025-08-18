Logo Image

«Υπενθύμιση» Λαβρόφ: «Προκλητικές» οποιεσδήποτε δηλώσεις για εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ

Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από το ΝΑΤΟ, ξεκαθάρισε για άλλη μία φορά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτηρίζοντας «προκλητικές» τις πρόσφατες δηλώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα.

«Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια γνήσια προσπάθεια για μια περιεκτική, δίκαιη και σταθερή επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των αιτιών της, δηλώσεις συνεχίζουν να προκύπτουν από το Λονδίνο που όχι μόνο αντικρούουν τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, αλλά επίσης μοιάζουν να στοχεύουν στο να τις υπονομεύσουν» δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

