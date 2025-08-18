Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: 4 «ευχαριστώ» σε 10 δευτερόλεπτα (βίντεο)

Με κοστούμι και αλλεπάλληλες ευχαριστίες εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, θέλοντας να αποφύγει νέα δημόσια επίπληξη περί «αχαριστίας» από την Ουάσιγκτον.

Με το πάθημα του περασμένου Φεβρουαρίου (όταν δέχθηκε μία σοκαριστική επίθεση on camera από τον Τζέι ντι Βανς) να του έχει γίνει μάθημα, από την πρώτη του κιόλας φράση μέσα στο Οβάλ Γραφείο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε τέσσερις φορές τη λέξη «ευχαριστώ» σε μόλις 10 δευτερόλεπτα.

Ήταν η «απάντησή» του στην κατηγορία που είχε εξαπολύσει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τον περασμένο Φεβρουάριο περί «αχαριστίας».

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειες για να σταματήσει ο πόλεμος και οι δολοφονίες. Σας ευχαριστώ που χρησιμοποιείτε αυτήν την ευκαιρία και πολλά ευχαριστώ στη σύζυγό σας», ήταν τα πρώτα λόγια του Ουκρανού προέδρου.

Η αλλαγή ενδυμασίας

Η εικόνα του Ζελένσκι ήταν επίσης διαφορετική. Αντί για το κάζουαλ στυλ που είχε ενοχλήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην προηγούμενη συνάντηση, αυτήν τη φορά εμφανίστηκε με κοστούμι και γραβάτα.

Η επιλογή του προκάλεσε μάλιστα ένα πιο ανάλαφρο κλίμα, καθώς σχολιάστηκε με χαμόγελα ότι ο Ουκρανός ηγέτης «έκανε το χατίρι» του Αμερικανού προέδρου.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά, όταν ο Βανς ξεκίνησε κάτι που εξελίχθηκε σε «σόου» ταπείνωσης του Ουκρανού προέδρου, αυτή τη φορά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, όπως άλλωστε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ παρακολούθησαν τις δηλώσεις Ζελένσκι και Τραμπ εν πολλοίς σιωπηλοί.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.