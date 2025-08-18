Η «ύπουλη» ανάρτηση του χάρτη των χαμένων εδαφών στο γραφείο της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι

Ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας, με το ανατολικό τμήμα της χώρας, που απεικόνιζε με ροζ χρώμα το έδαφος που ελέγχουν επί του παρόντος οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, – περίπου το 20% της χώρας, ήταν αναρτημένος απέναντι από το γραφείο Resolute Desk όπου κάθονταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτό ήταν μια ψυχρή υπενθύμιση για τους Ουκρανούς που βρίσκονταν στην αίθουσα για την τρέχουσα κατάσταση αυτού του σχεδόν τετραετούς πολέμου – και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα γραφικό μέσο για τον Τραμπ να αυξήσει την πίεση στον Ζελένσκι να ανταλλάξει εδάφη με ειρήνη, τώρα που τα συγκεντρωμένα μέσα ενημέρωσης έχουν αποχωρήσει.