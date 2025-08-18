«Περιμένει το τηλεφώνημά μου»: Τραμπ καλεί Πούτιν μετά το τέλος των συναντήσεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σήμερα στον Λευκό Οίκο δήλωσε πως πρόκειται να μιλήσει τηλεφωνικά με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά το τέλος της σημερινής συνάντησης.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν κάποιο μέρος της συζήτησής του με τον Πούτιν την Παρασκευή τον άφησε απογοητευμένο.

Απάντησε ότι «μόλις μίλησε» με τον Πούτιν «έμμεσα» και ότι θα έχουν τηλεφωνική συνομιλία «αμέσως μετά» τις σημερινές του συναντήσεις.

Είπε επίσης ότι μπορεί να γίνει ή να μην γίνει μια τριμερής συνάντηση. Αν δεν γίνει, ο Τραμπ είπε ότι οι μάχες θα συνεχιστούν. Αν γίνει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος».

«Περιμένει το τηλεφώνημά μου όταν τελειώσουμε με αυτή τη συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC

