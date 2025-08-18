Logo Image

«Τους αγαπάμε»: Το… μήνυμα Τραμπ στους Ουκρανούς αλλά και στους Ρώσους

Κόσμος

REUTERS/Kevin Lamarque

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο

Καθώς ο Τραμπ υποδεχόταν τον Ζελένσκι στην πόρτα, οι δημοσιογράφοι φώναζαν ερωτήσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον ουκρανικό λαό;» ήταν μία από αυτές.

«Τους αγαπάμε. είναι «σπουδαίοι άνθρωποι» που αγαπούν τη χώρα τους, απάντησε ο Τραμπ, καθώς ποζάριζε για φωτογραφίες με τον Ζελένσκι πριν οι δύο τους μπουν στο κτίριο.

«Αγαπώ και τον ρωσικό λαό», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

