«Τους αγαπάμε»: Το… μήνυμα Τραμπ στους Ουκρανούς αλλά και στους Ρώσους

Καθώς ο Τραμπ υποδεχόταν τον Ζελένσκι στην πόρτα, οι δημοσιογράφοι φώναζαν ερωτήσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον ουκρανικό λαό;» ήταν μία από αυτές.

«Τους αγαπάμε. είναι «σπουδαίοι άνθρωποι» που αγαπούν τη χώρα τους, απάντησε ο Τραμπ, καθώς ποζάριζε για φωτογραφίες με τον Ζελένσκι πριν οι δύο τους μπουν στο κτίριο.

«Αγαπώ και τον ρωσικό λαό», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.