Ζελένσκι: «Θέλουμε διπλωματική λύση στον πόλεμο – Χρειαζόμαστε εκεχειρία για να γίνουν εκλογές»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στον Λευκό Οίκο για την συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίου ηγέτες. Οι δύο ηγέτες δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τις… προσωπικές σας προσπάθειες να σταματήσετε τις δολοφονίες και να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο.», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλουμε να τελειώσει με καλό τρόπο για όλους. Ο ουκρανικός λαός έχει υποφέρει.»

Διπλωματική λύση ζητά ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι προετοιμασμένη να βρει έναν «διπλωματικό δρόμο» για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ότι το Κίεβο επιθυμεί μια τριμερή συνάντηση με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να «ανασχεδιάσει τους χάρτες» σε μια ειρηνευτική συμφωνία ή να «συνεχίσει να στέλνει Ουκρανούς στρατιώτες στον θάνατο για ακόμη μερικά χρόνια», ο Ζελένσκι δεν απάντησε άμεσα, αλλά εξήρε τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία ζει καθημερινά υπό ρωσικές επιθέσεις, αναφερόμενος στη φονική νυχτερινή επίθεση στη Χάρκιβη.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία. Και χρειαζόμαστε τη στήριξη των Αμερικανών και Ευρωπαίων εταίρων μας», δήλωσε. «Υποστηρίξαμε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών – και προσωπικά του Προέδρου Τραμπ – να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να βρεθεί μια διπλωματική λύση για την ολοκλήρωσή του», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τριμερή σύνοδο κορυφής ανάμεσα σε αυτόν, τον Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να οργανώσει μια τέτοια συνάντηση σύντομα μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας, ενώ ο Πούτιν δείχνει να υπεκφεύγει.

Τι θέλει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ

Όταν ρωτήθηκε τι χρειάζεται από τις ΗΠΑ για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας; Στρατεύματα, πληροφορίες, εξοπλισμό; ο Ζελένσκι απάντησε με έμφαση «Τα πάντα», σκύβοντας μπροστά στην καρέκλα του.

«Χρειάζεται έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό. Πρόκειται για όπλα, προσωπικό, αποστολές εκπαίδευσης, πληροφορίες», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει αυτά τα ζητήματα με «τους εταίρους μας» — τις «μεγάλες χώρες», συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη βοήθεια ευρωπαϊκών χωρών και άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούν την προσπάθεια.

Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο στρατός της χώρας και να γίνει επαναεξοπλισμός της Ουκρανίας.

«Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ», είπε.

Θα γίνουν εκλογές στην Ουκρανία;

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο Ουκρανικό λαός δεν κινδυνεύει και ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες… Πρέπει να δουλέψουμε στο Κοινοβούλιο, γιατί στη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να κάνεις εκλογές — αλλά μπορούμε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο Ουκρανικός λαός δεν βρίσκεται σε κίνδυνο», είπε.

«Χρειαζόμαστε μια εκεχειρία… για να είναι δυνατόν οι πολίτες να συμμετάσχουν σε δημοκρατικές, ανοιχτές, νόμιμες, νόμιμες εκλογές.»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους, εφόσον υπάρξει εκεχειρία.

Ο Τραμπ φάνηκε να δείχνει ενδιαφέρον για την ιδέα ότι δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις εκλογές αν βρίσκεσαι σε πόλεμο…

Τα σχόλια για το κουστούμι

Μέσα στο κλίμα έντονων συζητήσεων για πόλεμο και ειρήνη, υπήρξε μόλις τώρα μια ανάλαφρη στιγμή στο Οβάλ Γραφείο, όταν σχολιάστηκε το μαύρο κοστούμι που φόρεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Φαίνεστε καταπληκτικός με αυτό το κοστούμι», είπε ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν από το Real America’s Voice, ο οποίος είχε αμφισβητήσει την επιλογή ντυσίματος του Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

«Το είπα κι εγώ!» αναφώνησε ο Τραμπ.

«Εσύ φοράς το ίδιο κοστούμι», είπε ο Ζελένσκι στον Γκλεν. «Εγώ άλλαξα, εσύ όχι.»

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η ενδυμασία του Ζελένσκι συζητήθηκε εκ των προτέρων μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων ενόψει των συνομιλιών της Δευτέρας, με τη συμφωνία ότι δεν θα εμφανιστεί με τη συνηθισμένη του πράσινη στρατιωτική μπλούζα.

Ο Τραμπ είχε δυσαρεστηθεί όταν ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο με στρατιωτική ενδυμασία, σχολιάζοντας αστειευόμενος ότι αυτός είχε «ντυθεί στην πένα».

Η επιστολή της Ουκρανής πρώτης Κυρίας στη Μελάνια

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκλησή του και για τις «προσωπικές του προσπάθειες» να σταματήσει ο πόλεμος.

Ευχαρίστησε επίσης την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για την επιστολή που έστειλε στον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τα ουκρανικά παιδιά που έχει απαγάγει η Ρωσία.

Στη συνέχεια παρέδωσε στον Τραμπ μια επιστολή από την Ολεξάντρα Ζελένσκα, την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας.

«Δεν είναι για εσάς, είναι για τη σύζυγό σας», είπε στον Τραμπ, κάνοντας τον να γελάσει.

