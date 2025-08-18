Τραμπ: Έχουμε πρόοδο, μπορούμε να έχουμε συμφωνία

Αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες του δηλώσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Ειναι τιμή μας που έχουμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ και νομίζω πως καταγράφεται πρόοδος για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έχοντας στο πλευρό του τον Ζελένσκι.

«Είναι πιθανόν πως κάτι θα μπορούσε να προέλθει από την πρόσφατη συνάντηση με τον Πούτιν», συμπλήρωσε ο ίδιος και εκτίμησε ότι εάν όλα πάνε καλά θα μπορούσε να υπάρξει μια τριμερής.

«Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου», σημείωσε ενώ υπογράμμισε ότι πιστεύει πως και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επιπλέον πως θα εργαστεί με την Ουκρανία και όλους όσους εμπλέκονται προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ειρήνη θα παραμείνει σε ισχύ. Ανέφερε πως θα εργαστεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έκρινε επίσης ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ακόμη πως θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας.