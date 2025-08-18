Στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Η υποδοχή από τον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το κλίμα φάνηκε να είναι θετικό με τους δύο ηγέτες να είναι χαμογελαστοί. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε χαρακτηριστικά με κοστούμι, εξαλείφοντας έτσι τουλάχιστον ένα από τα προηγούμενα σημεία τριβής.

President Donald J. Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House pic.twitter.com/tqbdBCZyg2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Νωρίτερα έφθασαν στο Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

