Στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Η υποδοχή από τον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Το κλίμα φάνηκε να είναι θετικό με τους δύο ηγέτες να είναι χαμογελαστοί. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε χαρακτηριστικά με κοστούμι, εξαλείφοντας έτσι τουλάχιστον ένα από τα προηγούμενα σημεία τριβής.
President Donald J. Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House pic.twitter.com/tqbdBCZyg2
Νωρίτερα έφθασαν στο Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
