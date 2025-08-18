Το φάντασμα της «προδοσίας του Μονάχου» τρομάζει τους Ουκρανούς

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν την Παρασκευή, ο πρώτος τηλεφώνησε στον Ζελένσκι για να τον ενημερώσει σχετικά με τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου για εδάφη σε αντάλλαγμα για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Εάν ο Ζελένσκι συμφωνήσει με τους όρους του Πούτιν για την παραχώρηση εδαφών, κάτι που ανέκαθεν αρνιόταν, διακινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρές διαφωνίες στο εσωτερικό της χώρας.

Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ουκρανοί αντιτίθενται στην ιδέα της διπλωματικής παραχώρησης εδαφών της Ουκρανίας που η Ρωσία δεν μπόρεσε να καταλάβει στρατιωτικά.

Το να δώσει στον Πούτιν αυτό που θέλει θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική αναταραχή στο Κίεβο και να θέσει σε κίνδυνο την ηγεσία του.

Αυτό όμως αφήνει τον Ουκρανό πρόεδρο σε μια φαινομενικά αδιέξοδη θέση.

Αν απορρίψει την πρόταση του Πούτιν μπροστά στον Τραμπ, ο τελευταίος μπορεί να διακόψει ξανά τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Όταν ο κατευνασμός δεν πέτυχε

Κάποιοι φοβούνται ότι η σημερινή συνάντηση θα μπορούσε να γίνει μια άλλη «προδοσία του Μονάχου» – όταν μια συμφωνία έδωσε στον Χίτλερ τη Σουδητία της Τσεχοσλοβακίας το 1938, όπου ζούσαν πολλοί Γερμανοί, σε μια προσπάθεια να σταματήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη.

Αυτή η απόφαση ελήφθη χωρίς τη συμμετοχή της Τσεχοσλοβακίας και η χώρα αναγκάστηκε να αποδεχθεί τους όρους για να αποφύγει τον πόλεμο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, ακολουθώντας μια πολιτική κατευνασμού του Χίτλερ, ήλπιζαν να διατηρήσουν την ειρήνη στην Ευρώπη. Αυτό απλώς ενίσχυσε την επιθετικότητα της Γερμανίας – τον Μάρτιο του 1939, κατέλαβε όλη την Τσεχοσλοβακία και τον Σεπτέμβριο του 1939, ξεκίνησε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Συμφωνία του Μονάχου έγινε σύμβολο της αποτυχίας των διπλωματικών παραχωρήσεων σε έναν επιτιθέμενο.

Πολλοί Ουκρανοί φοβούνται ότι ο Πούτιν το γνωρίζει αυτό και ότι μια αποδυναμωμένη Ουκρανία θα είναι εύκολο να κατακτηθεί. Έτσι κι αλλιώς, η συνάντηση αυτή αφήνει τον Ζελένσκι μπροστά σε μερικές πολύ δύσκολες επιλογές.

naftemporiki.gr