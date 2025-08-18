Logo Image

Η Ρωσία έχει καταλάβει το 18% της Ουκρανίας – Πώς φθάσαμε μέχρι εδώ

Κόσμος

Η σταδιακή κατάληψη των ουκρανικών εδαφών από τον ρωσικό στρατό

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει την ύπαρξη εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο αποδεχθεί παραχωρήσεις τύπου “ανταλλαγής εδαφών” στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Ρωσίας αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει το 18% της Ουκρανικής επικράτειας.

Η σταδιακή κατάληψη ουκρανικών εδαφών:

  • 2014: Η Ρωσία προχωρά σε παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία, ενώ φιλορώσοι αυτονομιστές καταλαμβάνουν τμήματα του Ντονμπάς. Και οι δύο περιοχές παραμένουν υπό ρωσικό έλεγχο μέχρι και σήμερα.
  • 2022: Η Ρωσία εξαπολύει πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, καταλαμβάνοντας μεγάλες περιοχές στον βορρά, οι οποίες έκτοτε έχουν ανακαταληφθεί από την Ουκρανία. Η Ρωσία διατηρεί τον έλεγχό της σε ανατολικές και νότιες περιοχές.
  • 2025: Μετά από τρεισήμισι χρόνια πολέμου, η Ρωσία κατέχει το 18,4% της Ουκρανίας, με βάση τα δεδομένα της 13ης Αυγούστου 2025.

Με πληροφορίες από CNN

