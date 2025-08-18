Logo Image

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας

REUTERS/Alina Smutko/File Photo

Δηλώσεις λιγο πριν από την μετάβασή του στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι το Κίεβο επιδιώκει μια «αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη» στον πόλεμό του με τη Ρωσία και ότι είναι έτοιμο να δημιουργήσει «μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας».

«Ο κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεών μας να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα», έγραψε στο X πριν συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ειρήνη».

