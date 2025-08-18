Με μαύρο μιλιτέρ κοστούμι στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

«Αυτή τη φορά ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα φοράει κοστούμι», λέει η Ελβίρα Γκασάνοβα, μία από τις σχεδιάστριες του Ουκρανού ηγέτη, στο Politico. Αν και «το στυλ παραμένει σε στρατιωτικό τόνο με το ίδιο συμβολικό νόημα: είναι ο Αρχηγός του Κράτους, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο».

Προσθέτει ότι «είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που αποφασίζει προσωπικά τι θα φορέσει».

Η Γκασάνοβα λέει ότι «βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει – η εμφάνιση, η διάθεση, τα συναισθήματά του» και έτσι «επιλέγει την εικόνα που ταιριάζει καλύτερα στον ρόλο και τη στιγμή».

Αυτά τα σχόλια έρχονται μετά από εκείνη τη δραματική συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο φέτος, κατά την οποία ο Ζελένσκι επικρίθηκε επειδή δεν φορούσε κοστούμι, αλλά στρατιωτικού τύπου ρούχα.

Με πληροφορίες από BBC