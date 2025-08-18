Λευκός Οίκος: Ένας Τάταρος της Κριμαίας στο πλευρό του Ζελένσκι

Με την Κριμαία να βρίσκεται στο επίκεντρο των εδαφικών διεκδικήσεων του Βλ. Πούτιν, έχει την σημασία του ότι, ένας από τους Ουκρανούς αξιωματούχους που συνοδεύουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργός Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Ουμέροφ είναι Τατάρος, μέλος του αυτόχθονου πληθυσμού της Κριμαίας, της ουκρανικής περιοχής που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Όπως και σχεδόν όλοι οι άλλοι Τατάροι της Κριμαίας, οι πρόγονοί του εκδιώχθηκαν στην Κεντρική Ασία από τον Στάλιν το 1944 και ο ίδιος ο Ουμέροφ γεννήθηκε στο Ουζμπεκιστάν.

Η οικογένειά του επέστρεψε στην Κριμαία μετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας το 1991 και ο ίδιος έγινε ακτιβιστής και ηγετικό στέλεχος της κοινότητας των Τατάρων της Κριμαίας.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, οι Τάταροι της Κριμαίας, έχουν υιοθετήσει μια σε μεγάλο βαθμό φιλοουκρανική στάση και πολλοί από αυτούς έχουν συλληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής.