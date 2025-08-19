Ζελένσκι: «Είμαστε έτοιμοι για διμερή συνάντηση με τον Πούτιν» – Τι δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης στον Λευκό Οίκο

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η σημερινή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν η καλύτερη μέχρι τώρα.

Ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να δείξει στον Τραμπ χάρτες του πεδίου της μάχης και να του εξηγήσει ποιος ελέγχει ποια περιοχή.

Ευχαρίστησε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες που ήταν παρόντες και σημείωσε ότι οι σύμμαχοι βρίσκονται «στην ίδια σελίδα».

«Η ομάδα μας έκανε πολλά», πρόσθεσε.

Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ζελένσκι απαρίθμησε διάφορα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ αυτών, το «ζήτημα-κλειδί» των «εγγυήσεων ασφαλείας», το οποίο χαρακτήρισε απαραίτητο «σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου».

Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι μεταξύ των χωρών που θα παρέχουν αυτές τις εγγυήσεις.

Έτοιμοι για διμερή Πούτιν – Ζελένσκι

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ υποστηρίζει μια τριμερή συνάντηση, που θα φέρει τον Ζελένσκι πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν — παρόλο που ο Πούτιν έως τώρα απέφευγε άμεση συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ο Τραμπ επικοινώνησε με τους Ρώσους μετά τη συνάντηση για να συζητήσει επόμενα διπλωματικά βήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία υποστηρίζει μια διμερή συνάντηση με την Ουκρανία, αλλά είναι επίσης ανοιχτή σε τριμερή συνάντηση.

«Είμαστε έτοιμοι για διμερή συνάντηση με τον Πούτιν», είπε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «μόλις επιβεβαιώθηκε, μετά από αυτή την παραγωγική συνάντηση με τον Πρόεδρο», πως οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα συνεχιστούν.

Ανέφερε ότι σήμερα «επιβεβαιώθηκε πως είναι έτοιμοι για μια τριμερή συνάντηση», αλλά πρόσθεσε πως «αν η Ρωσία πρότεινε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ μια διμερή συνάντηση, τότε θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα».

«Η Ουκρανία δεν θα σταματήσει ποτέ στον δρόμο προς την ειρήνη», τόνισε, πριν απαντήσει σε μερικές ακόμα ερωτήσεις στα ουκρανικά σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του έξω από την περίφραξη του Λευκού Οίκου.

Έχουμε επίσης ακούσει δηλώσεις από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες που παρευρέθηκαν σήμερα στον Λευκό Οίκο, οπότε μείνετε μαζί μας καθώς σας μεταφέρουμε και τα δικά τους σχόλια.

Δεν ήταν ακριβής ο χάρτης του Τραμπ

Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη συνάντησή του με τον Τραμπ, αυτή τη φορά δεν υπήρξαν διαφωνίες. Χαρακτήρισε τη σημερινή επαφή «θερμή».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον χάρτη της Ουκρανίας και της Ρωσίας που φάνηκε στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι απάντησε: «Έχω πολεμήσει για όσα δείχνει αυτός ο χάρτης».

Πρόσθεσε ότι ο χάρτης που του έδειξε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο δεν ήταν ακριβής, όσον αφορά τον έλεγχο εδαφών.

