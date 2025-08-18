Νέα Υόρκη: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Τάιμς Σκουέρ (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης, έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένου που κρίθηκε ύποπτο στην Τάιμς Σκουέρ, στο κέντρο του Μανχάταν.

Αποκλείστηκε η περιοχή

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν πυροτεχνουργοί.

Active NYPD investigation underway in Times Square https://t.co/VxuFgPFpoE — Reuters (@Reuters) August 18, 2025

Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν το σημείο «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».