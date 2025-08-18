Logo Image

Νέα Υόρκη: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Τάιμς Σκουέρ (βίντεο)

Κόσμος

Νέα Υόρκη: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Τάιμς Σκουέρ (βίντεο)

REUTERS/Shannon Stapleton (φωτ. αρχείου)

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν πυροτεχνουργοί - Η περιοχή έχει αποκλειστεί

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης, έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένου που κρίθηκε ύποπτο στην Τάιμς Σκουέρ, στο κέντρο του Μανχάταν.

Αποκλείστηκε η περιοχή

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν πυροτεχνουργοί.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν το σημείο «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

